Du vin immergé sous le lac de Tignes

Dans les montagnes aux secrets bien gardés des Alpes, tout au fond de la vallée de la Tarentaise, nous partons à la rencontre d'une équipe. Armés de pelles, ses membres s'attellent sur le lac glacé de Tignes. Après avoir ouvert un trou, des plongeurs ont une mission spéciale : remonter du vin immergé depuis un an à 20 mètres de profondeur. L'opération extrême se poursuit à l'aide d'un hélicoptère. Une fois que le fût de 500 litres de Chignin-Bergeron sort de l'eau, il s'envole. Une expérience insolite menée par Pascal Perceval, un vigneron savoyard. Trente minutes plus tard, les 1 000 bouteilles de Roussane sont extraites. La manœuvre est spectaculaire, impossible à réaliser sans un pilote expérimenté. Conservé toute une année à quatre degrés, ce vin vieillirait plus vite qu'en cave. Mais quel goût a-t-il ? Par ailleurs, de nouveaux tonneaux viennent d'être immergés. De quoi rêver de ce vin au-delà des montagnes, des glaces et des profondeurs.