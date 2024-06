Du yéyé à la pop : 60 ans de mélodies

En 1962, les Français découvrent Françoise Hardy, une jeune étudiante en licence d'allemand, sur le plateau de Mireille et de son Petit Conservatoire. Son premier 45 tours se vend à deux millions d'exemplaires. Sa mélancolie la propulse en unes des magazines. C'est son compagnon, le photographe Jean-Marie Périer qui réalise les portraits pour Salut les copains. Les grands couturiers comme Paco Rabanne ou Courrèges en font leur ambassadrice. Vient le temps de l'amour, Françoise Hardy et Jacques Dutronc, naissance d'un couple énigmatique. Et ils le prouvent en accueillant leur fils Thomas, en 1973. Mais pendant plus de dix ans, elle met sa carrière entre parenthèses, ce sont les années astrologies de Françoise Hardy. Au tournant des années 2000, atteinte d'un lymphome, sa longue silhouette s'amaigrit. Elle confie vivre sur un fil, son couple avec Jacques Dutronc renaît pour un duo. Comme toujours, ses textes, ses mélodies, gardent le registre de la gravité. Pendant toute sa carrière, le timbre de sa voix se fait le reflet parfait de son tempérament. Une mélancolie assez irrésistible et qu'un seul homme réussissait à atténuer, son fils Thomas. TF1 | Reportage F. Leenknegt, F. Der Stepanian