Ducobu : le cancre fait encore des siennes !

Un célèbre instituteur à l'ancienne. Pour la cinquième fois au cinéma, Élie Semoun enfile la blouse du professeur Latouche : "Il est vraiment malade mental, il n'est pas normal, un vrai fou !", lance Damien Pauwels, acteur ; "Il est autoritaire, mais on ne sait pas pourquoi. Il est lâche, il est égoïste, il a peur de sa maman, il n'a pas coupé le cordon ombilical...", décrit Élie Semoun. Face à lui, un cancre difficile à impressionner et particulièrement créatif. Adaptation d'une célèbre bande dessinée, "Ducobu" est devenu une franchise rentable au cinéma. Les quatre précédents films ont convaincu entre un et deux millions de spectateurs. Élie Semoun a récupéré le fauteuil du réalisateur dès le troisième long-métrage. Dans chaque histoire, une problématique nouvelle. Cette fois-ci, Ducobu va saisir le prétexte de l'écologie pour éviter de travailler. TF1 | Reportage S. de Vaissière, S. Fortin