"Duels à Davidéjonatown", le nouveau spectacle hilarant du comédien Artus

"Duels à Davidéjonatown" est la nouvelle pièce d'Artus. C'est une comédie d'un genre nouveau qui fait beaucoup rire. Après trois années seul sur scène, le comédien a voulu retrouver ses copains dans un décor de western. Ils s'amusent même à se surprendre en oubliant leur texte et improvisent avec des accents. Au final, le public est conquis et salue la performance de cette joyeuse troupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.