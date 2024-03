Dune 2 : un retour très attendu sur les écrans

Effervescence à l'arrivée de la nouvelle star hollywoodienne. Le Franco-américain, Timothée Chalamet, déchaîne d'autant plus les passions qu'il est à l'affiche d'un film événement : Dune 2. Adaptation d'un roman culte de science-fiction des années 70, le premier film avait rassemblé dans l'Hexagone plus de trois millions de spectateurs. Voici le numéro deux et son héros attendu comme le Messie. "C'est l'histoire d'un garçon qui vit son premier amour, ses premières fois, ses premières tragédies. Ça parle du passage à l'âge adulte. Le héros doit traverser des épreuves pour grandir", confie le jeune acteur. Conte initiatique, fable politique, l'histoire de Dune n'a rien perdu de sa modernité. Mais jusqu'à présent, les adaptations au cinéma n'avaient totalement pas convaincu. Voici celle de David Lynch et celle de Denis Villeneuve qui a bénéficié d'une petite avancée technologique. Ce deuxième volet n'est pas le dernier. Un troisième film est en préparation. Il clôturera pour de bon la saga. TF1 | Reportage S. De Vaissière, D. De Freitas