Les vacances au soleil sur la Dune du Pilat

Un mois de février presque comme en été. Des files de touristes à la conquête de la Dune du Pilat, à Pyla-sur-Mer (Gironde), s'attaquent à une montée vers la liberté. "Ça fait du bien d'être en famille dans un site aussi remarquable", confie l'un d'entre eux. Pendant que les enfants redescendent à pied, certains utilisent des moyens plus originaux : le snowboard. Mais c'est à leurs risques et périls puisque le sable colle un peu plus que la neige. Pour d'autres, la meilleure façon de profiter des lieux, c'est de s'installer confortablement. Quelques vacanciers ont pu profiter de ce paradis grâce à des réservations de dernières minutes. Coralie Pomarède, propriétaire de l'hôtel deux étoiles "La pergola" à Arcachon, en a eu des dizaines ces derniers jours. Elle est ravie de voir du monde dans les rues, les lieux touristiques et les hôtels. En ville, il flotte un parfum de vacances. "C'est agréable de pouvoir revivre un petit peu pour la première fois de l'année", affirme un père de famille originaire de Nantes. Pour profiter du soleil et de ce beau temps, certains ont même décidé de prendre le bateau pour deux heures d'expédition autour du bassin d'Arcachon.