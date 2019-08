Dunkerque : le service des urgences est saturé

En 2018, les urgences de Dunkerque ont pris en charge 62 000 patients. Ce nombre devra encore augmenter cette année 2019. En effet, les médecins et les infirmiers déplorent un afflux de personnes qui n'ont pas besoin de soins immédiats. Les urgences sont saturées et le personnel soignant est à bout de nerfs. Pour les désengorger, le chef du service préconise d'éduquer la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.