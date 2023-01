Duralex à l'arrêt, le quotidien des salariés

L'usine est à l'arrêt. Pourtant, à l'intérieur du site, il y a de l'activité. "Le four est mis en veille, c'est-à-dire qu'il continue de chauffer, mais à une plus basse température", rapporte Nicolas Bouffet, directeur de production à l'usine Duralex de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). Si la plupart des ateliers sont vides, c'est bien autour du four que se concentre l'essentiel des activités. Pour le contrôle et l'entretien des machines, trois ouvriers se relayent 24 heures sur 24. Chacun d'eux a une tâche bien déterminée. À cause de la flambée des prix de l'énergie, une majorité des 250 salariés ont été mis en chômage partiel. Aujourd'hui, cette mesure est acceptée par les employés. Il faut maintenir les installations en bon état, en sécurité et préparer leur démarrage dans les meilleures conditions. Un couple de salariés a exprimé son inquiétude lorsque la mesure a été annoncée il y a deux mois. Désormais, leur avis a changé. Ils perçoivent 95% de leur salaire et travaillent une semaine sur deux. Ils attendent un retour à la normale des activités de l'entreprise pour le 1er avril si tout va bien. TF1 | Reportage P. Ninine, V. Pierron