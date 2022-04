Dutronc et Dutronc en tournée

Jacques et Thomas Dutronc sont ensemble pour conjuguer sur scène des styles jazz, gipsy et rock.À bientôt 79 ans, Jacques garde son humour. Dans une interview, lors d’une conférence de presse, Thomas Dutronc a affirmé : "je suis fier de lui, c’est extraordinaire. J’adore quand on se voit encore, c’est quand on prend un café le matin. Mais là, d’être sur scène, ça me donne le vertige." Sur l’écran défilent quelques photos, côté nostalgie, et hommage à Françoise Hardy, épouse, mère et pour beaucoup, égérie. "Et c’est bien pour elle que je suis là aussi. Elle m’a dit : ça fait tellement plaisir à Thomas, je l’ai jamais vu aussi heureux, etc. Ça lui fait vraiment plaisir que je sois là, et moi aussi, ça me fait plaisir" déclare-t-il sur scène. Les fans attendaient ce moment depuis longtemps. "Il n’y a rien de mieux", disent certains, "remarquable, discret, avec son fils qui a tout animé" disent d’autres. Leur tournée s’achèvera en 2023. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez