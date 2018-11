Duttlenheim : les gilets jaunes ne relâchent pas la pression

A Duttlenheim, dans le Bas-Rhin, les gilets jaunes continuent leur blocage. Ils disent être déçus des propositions d'Emmanuel Macron et envisagent de poursuivre leur manifestation. Le mouvement des gilets jaunes en Alsace prend de l'ampleur et commence même à se structurer. Quelle est leur stratégie ? Que demandent ces manifestants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.