E85, GPL... le plein d'économies

Pour la plupart d'entre nous, faire le plein est de plus en plus douloureux, mais pas pour Christian Picaud. Depuis deux ans, il roule à l'E85. Le litre est à moins d'un euro. L'E85, c'est 15% d'essence et 85% d’éthanol produit à base de betteraves ou de céréales. Moins polluant, moins taxé, donc moins cher. Au volant, c'est pareil. Avec ce système, on consomme effectivement davantage de carburant, mais l'affaire reste rentable. Passer à l'E85, c'est possible grâce à un boîtier, c'est l'investissement de départ. L'autre bon plan, le GPL, le gaz pétrole liquéfié. Il est aussi à moins d'un euro le litre. Le prix du plein est divisé par deux, de quoi faire réfléchir. On peut acheter des véhicules tout équipé ou convertir sa propre voiture, en remplaçant notamment la roue de secours par un réservoir. Le système coûte entre 3 000 et 4 500 euros, mais il a un avantage non-négligeable : après la conversion, le véhicule passera en Crit'Air 1. Alors, GPL ou E85 ? Si vous voulez vous convertir, vérifiez d'abord que la garantie constructeur continuera de s'appliquer. Et pour cela, les équipements doivent être homologués. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, N. Robertson, É. Schings