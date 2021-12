Eau du robinet ou en bouteille, les Français ont choisi

Êtes-vous plutôt eau du robinet ou en bouteille ? Devant un supermarché, la bouteille gagne la bataille. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à boire au robinet. Et près de neuf Français sur dix affirment avoir confiance. C’est le cas d’Aurélie, mère de six enfants. "On m’a très vite dit que l’eau du robinet était l’aliment le plus contrôlé par les autorités sanitaires. Donc, en toute confiance, on boit l’eau du robinet", explique-t-elle. Les deux tiers des Français déclarent utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner. Or, cela favorise le développement de germes et laisse dans l’eau certains métaux. Aurélie a une solution : "Je mets de l’eau froide dans ma bouilloire et je fais bouillir". Quand l’eau a mauvais goût, certains font installer des filtres sur leurs robinets. C’est le cas de Jeannie. Verdict : "C’est comme l’eau en bouteille". Pour en bénéficier, il faut compter environ 1 000 euros l’installation et 20 euros en plus chaque année pour changer le filtre. Si vous avez des doutes, sachez que chaque mairie dans le pays a l’obligation d’indiquer la composition précise de votre eau. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Moncelle, R. Roiné