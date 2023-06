Eau non potable : la ruée sur les bouteilles

Certains rayons sont pris d'assaut, complètement vides, et des caddies remplis de bouteilles. Faire un stock d'eau, c'est la mission du jour pour de nombreux clients. S'il faut faire bouillir l'eau du robinet pendant deux minutes, pour se laver les dents ou boire, c'est parce qu'à Vitrolles, l'eau est contaminée par un parasite dangereux pour la santé. À sept kilomètres de là, à Rognac, même situation depuis une dizaine de jours. Un centre aéré a été reconverti en centre de distribution. À la manœuvre, Marie, Geneviève et Pierrette, des bénévoles à qui il faut montrer patte blanche. Des contrôles pour obtenir le précieux sésame : un litre et demi d'eau par jour et par personne. Pour la deuxième fois depuis le début du mois de juin, un arrêté préfectoral réglemente l'usage de l'eau potable. Impossible pour la mairie de se projeter. Dans les prochains jours, deux nouveaux tests doivent déterminer si le parasite est toujours présent dans l'eau. TF1 | Reportage E. Binet, N. Carme