Eau potable : pourquoi nous consommons moins

L'appartement de Floris regorge d'astuces pour économiser l'eau, à commencer par les toilettes qui sont bien équipées. Le Marseillais récupère aussi la condensation de son chauffe-eau. Côté salle de bain, les robinets sont équipés de mousseurs. Des petites actions qui permettent de grosses économies. Comme lui, les Français ont moins consommé d'eau en 2023. Un recul de près de 4% au niveau national. Les collectivités aussi ont joué le jeu. Ce jeudi matin, la mairie de Marseille transforme ses parcs publics en plantant des lierres, très peu consommateurs d'eau par rapport à une pelouse. Un nouveau système d'arrosage équipé de sondes connectées permet aussi de réguler la consommation et de moins gaspiller d'eau. Les entreprises privées ont aussi participé aux efforts collectifs. La baisse de consommation d'eau se ressent dans plusieurs secteurs économiques. L'aéroport de Marseille à titre d'exemple, a transformé sa centrale de chauffage et de climatisation avec un système plus économe. Résultat, 40% d'eau utilisé en moins. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar, E. Binet