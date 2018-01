Les eaux continuent de monter à Brienon-sur-Armançon

À Brienon-sur-Armançon, la rivière Armançon est sortie de son lit à cause des fortes précipitations de ces derniers jours. Les rues ont été inondées et les exploitations agricoles ont été dévastés. Pour les habitants de cette commune, ces scènes sont familières, comme une impression de déjà vu. A noter que le pic est attendu dans la nuit de ce mercredi 24 janvier 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.