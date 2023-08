Eaux usées : on peut enfin les réutiliser

C'est l'heure d'arroser les espaces verts. Mais ici, on ne gaspille pas d'eau potable. "C'est de l'eau réutilisée. On la prend directement à l'usine de traitement des eaux. Et au lieu de la jeter dans la nature, on peut s'en servir ", rapporte Francis Poussard, chef d'équipe des espaces verts à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Ce sont 9 000 litres d'économie chaque semaine. Cette eau grise est récupérée ici, directement à la station d'épuration. Après avoir traité dans ces bassins puis aux rayons UV, l'eau est réutilisée pour faire face à la sécheresse. Ici, on regrette quand même le retard de l'Hexagone à ce sujet. À Canet-en-Roussillon, il a fallu deux ans d'attente et de démarches administratives avant d'exploiter cette eau. Le gouvernement souhaite tout simplifier. Une bonne nouvelle pour Marc Benassis, premier adjoint (DVD) de la ville. Réutiliser l'eau est également une nécessité pour cet agriculteur confronté à des restrictions face à la sécheresse. Dans l'Hexagone, seulement 1% de l'eau est réutilisée. TF1 | Reportage M. Rio, E. Alonso