Éboulement à Massy, TGV bloqués à Montparnasse : que s'est-il passé ?

Ce lundi matin à la gare Montparnasse, de nombreux passagers espéraient enfin pouvoir monter à bord de leur train. Finalement, il y a très peu de perturbations et le trafic est quasi normal après des heures de paralysie dimanche soir. À l'origine de ce blocage, un accident en fin d'après-midi. Un cadre de la SNCF a été enseveli lors d'un éboulement sur un chantier à Massy, en banlieue parisienne. Le trafic entre Paris Montparnasse et le Sud-ouest a été interrompu. Des TGV ont été à l'arrêt sur les voies pendant des heures et parfois sans climatisation. Dans les gares, notamment à Paris, les passagers sont finalement débarqués après avoir attendu pendant des heures. Pour leur part, les non-Parisiens, il fallait trouver une solution pour la soirée. "On aurait pu louer une voiture, mais on ne peut plus, car les locations sont fermées", explique une dame. Même difficulté pour les passagers de l'autre bout de la ligne à Bordeaux. Au total, jusqu'à 70 TGV et quelques dizaines de milliers de personnes ont été immobilisés, parfois pendant plusieurs heures.