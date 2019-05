Éboulement en Andorre : l'accès au Pas de la Case reste fermé

Dans les Pyrénées, la seule route qui conduit à Andorre est coupée depuis une dizaine de jours à cause d'un éboulement. Avant de rétablir la circulation, il va falloir sécuriser la falaise. Alors que des travaux sont en cours, le risque d'un nouveau glissement de terrain demeure et ce, pendant plusieurs semaines encore. En attendant, la route du Pas de la Case reste fermée. C'est le calme plat à l'Hospitalet et à Andorre où de nombreux commerçants ont dû fermer faute de clients. En conséquence, leurs activités sont en chute libre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.