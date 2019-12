Eboulement d'un rocher aux Mées : les habitants craignent d'autres effondrements

Le 2 décembre 2019, un énorme rocher s'est effondré sur trois maisons aux Mées, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Les sinistrés, eux, ont pu passer la nuit dans la salle des fêtes de la commune. Plusieurs foyers sont privés d'eau et de gaz, mais ce n'est pas ce qui les inquiète le plus. En effet, ils craignent encore d'autres éboulements. Pour en certifier, des géologues doivent vérifier la stabilité de la roche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.