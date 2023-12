Éboulement : Risoul coupée du monde

Vue du ciel, une partie de La Rua, commune de Risoul (Hautes-Alpes), est complètement dévastée. Sur 30 mètres de long, la route a disparu, emportée par deux cours d'eau. Dégager l'accès, car avec la force de l'eau, le bitume n'est désormais plus qu'un amas de gravats. Depuis neuf heures, ce samedi matin, ces bulldozers et tractopelles sont à l’œuvre. Cette habitante attend, sa famille se trouve sur l'autre rive : "Mon mari a pris mon fils sur son dos. Il a traversé le pont en courant dans l'eau. Moi je n'ai pas eu le courage, je n'étais pas bien (...) Mon compagnon et mon fils sont de l'autre côté, dans ma maison". En l'espace de 48 heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitations. Aujourd'hui, la décrue a commencé. L'eau s'écoule sans discontinuer, du jamais-vu pour certains riverains. Les opérations de déblaiement prendront du temps. Risoul reste pour le moment coupée du monde. Dans de nombreux secteurs, le réseau téléphonique est, quant à lui, toujours extrêmement perturbé. En cas de problème, les habitants sont invités à se rendre directement dans les postes de police. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba