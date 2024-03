Éboulements, chutes d'arbres... opération grands travaux

C'est une opération de déblaiement très délicate. "Il faut faire attention à l'eau, au gaz, à l'électricité, aux éboulements, aux voitures, aux personnes, aux fils électriques", confie l'un des ouvriers sur les lieux. On retient les voitures pour pouvoir déblayer la zone de chantier. Magalie est l'une des propriétaires de ces voitures. Elle l'a vue se faire écraser ce dimanche après-midi. Les dossiers pour les assurances sont en cours, mais le plus urgent est de sécuriser la zone. Dans le plus grand cimetière de Nice, une cinquantaine de tombes ont été endommagées. Il faut enlever les 40 cyprès déracinés. Le cimetière compte 1 500 arbres. Ils doivent maintenant être inspectés un à un. "On vérifie, bien entendu, et pour sécuriser les lieux où il y a des enterrements. Le programme est en mode check, et si vraiment l'arbre menace de tomber, on l'abat", explique le chef de service funéraire. A l'exception des enterrements, le cimetière va rester fermé au public pour une durée encore indéterminée. TF1 | Reportage A. Flieller, J. Rouquet, D. Laborde