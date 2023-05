Éboulements et torrents de boue à Tulle

En quelques minutes seulement, un torrent de boue se forme à deux pas de ces automobilistes. Le violent orage a éclaté en fin d’après-midi à Tulle (Corrèze). Sylvie Cordon a assisté, abasourdie, au déluge. L’eau est passée par-dessus son mur et a envahi les escaliers et sa cave. L’émotion est trop forte pour cette habitante, mais elle arrive à nous confier : "Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Il faut le vivre pour le croire". Durant des heures, l’eau a envahi le parking de ce supermarché. Environ 30 pompiers sont intervenus et les clients ont dû être évacués. Ce mardi matin, les pelleteuses s’activent pour retirer la boue. Renée Bourg a tout vu depuis son balcon. "Comme je suis seule, j’étais quand même un peu affolée. Je n’ai pas dormi de la nuit", explique-t-elle. D’autres orages sont annoncés pour la fin d’après-midi. Un compte à rebours pour les équipes techniques. Elles doivent nettoyer ces conduites bouchées par les branchages. Une inspection est aussi en cours sur la D1089 pour vérifier l’état des falaises et d’éventuelles nouvelles coulées de boue. TF1 | Reportage N. Chiesa, E. Sarre