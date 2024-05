Echantillons gratuits : désormais, c'est seulement sur demande

C'est une habitude dont il faut désormais se passer. Les échantillons de parfum ou de crème ne vous sont plus offerts systématiquement en caisse. Une mesure anti-gaspillage plus ou moins comprise par les clients. Selon ce gérant, ne plus en donner pourrait nuire à l'image de son magasin : "Le problème, c'est la réflexion des clients alors qu'on leur explique qu'avec le nouveau décret, on ne peut pas faire autrement". Cette loi votée en 2020, appliquée depuis quelques jours, précise toutefois qu'ils pourront être remis à la demande du client. Dans cette pharmacie, des dizaines étaient distribués tous les jours. Aujourd'hui, presque aucun client n'en demande. L'objectif de cette mesure est d'éviter le gaspillage. Plusieurs millions d'échantillons sont donnés chaque année. Mais tous ne sont pas concernés. Par exemple, vous trouverez toujours des échantillons dans les pages de vos magazines. TF1 | Reportage C. Gerbelot, L. Kebdani, C. Hanese