Éclairage nocturne : le dilemme des communes

Ces lampadaires sont éteints chaque nuit de minuit à cinq heures et ils le resteront. C'est la majorité des 250 habitants de Foisches (Ardennes) qui l'a décidé, après un an d'expérience conclue par une consultation de tous les villageois. Il faut dire que la commune a fait 4 000 euros d'économies en un an. Pour remercier les habitants, les élus ont décidé de redistribuer 50 euros par foyer. Il y avait aussi la solution d'un éclairage avec des ampoules à Led plus économes. Mais comme de nombreuses petites communes, Foisches n'en a pas les moyens. À Sarreguemines (Moselle), 20 000 habitants, toutes les rues sont de nouveau éclairées, car dans les villes, le bilan est différent. Durant un an, les lampadaires sont restés éteints de 23 heures à cinq heures. Résultat : 150 000 euros d'économies, mais également un sentiment d'insécurité plus important. Un sentiment observé aussi par les exploitants d'activité nocturne. Pour faire des économies, la commune a finalement choisi d'investir pour moderniser ses 4 500 points d'éclairage. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly