Les éclaireurs du Père Noël installent les illuminations à Moissac

Bientôt, les rues et les places de Moissac prendront un air de fête. Les éclaireurs du Père Noël sont à pied d'œuvre pour l'installation des illuminations. Un univers de lumières qui s'inscrit dans la tradition et qui coûte entre deux et quatre euros par habitant. Le coup d'envoi des illuminations aura lieu le 7 décembre 2018 dans cette petite ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.