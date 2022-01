Ecobuage : la tradition des feux nourriciers

De loin, la montagne semble s'embraser. En réalité, le feu est totalement maîtrisé. Comme chaque hiver, ces éleveurs font de l'écobuage. L'objectif étant d'éliminer les mauvaises herbes de leur prairie. Cette méthode est employée dans les zones de montagne où les engins ne peuvent pas accéder. À l'aide de son lance-flamme, Dominique Pene fait brûler les broussailles. La pratique est ancestrale, mais de plus en plus encadrée. Ces agriculteurs ont, en effet, reçus une formation des pompiers. Une fois le feu lancé, pas questions de le laisser se propager. Pour éviter les risques, les éleveurs appliquent toujours la même méthode des contre-feux. A l'aide de pelles et de souffleurs, ils maîtrisent les flammes. Pierre Cabarrouy habite juste en dessous. Il est venu aider pour sécuriser sa maison. Brûler les broussailles permet aussi d'éviter les incendies en été. Cette pratique entretient par la même occasion les montagnes. Les cendres serviront d'engrais naturel. Les bêtes, eux, pourront regagner leur pâturage dès la fin du printemps. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet, P. Mislanghe