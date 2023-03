Écobuages : quand les pompiers allument le feu

En plein cœur de l'hiver, les feux de végétation déclenchés par les agriculteurs pour défricher des terrains de montagne suscitent parfois la controverse. En Ardèche, les sapeurs-pompiers ont décidé d'encadrer cette pratique ancestrale. Ce jour-là, ils interviennent à la demande d'un couple d'éleveurs. Ces derniers ont besoin d'un nouveau pré pour faire pâturer leurs brebis. Avant de mettre le feu aux ronces et aux buissons, les pompiers ont pris un maximum de précautions. Mais malgré la technique et l'expérience, le risque de débordement est toujours présent. Cette aide est la bienvenue pour les agriculteurs, car en cas de feux mal maîtrisés, ils s'exposent à des amendes ou à des poursuites judiciaires. Pour les représentants de la profession, ce partenariat avec les pompiers permet surtout de soutenir les éleveurs dans une région qui a beaucoup souffert de désertification. Après le brûlage hivernal, l'herbe poussera au printemps prochain et les brebis pourront pâturer dès la fin du mois d'avril. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys