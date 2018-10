Ecole : beaucoup d'enfants rencontrent des difficultés en calcul mental et en lecture

Les résultats des évaluations des élèves de CP et de CE1 sont encore partiels. Mais ils ont confirmé les lacunes qu'on a relevées dans les enquêtes nationales. Concernant la lecture, en CP, un élève sur quatre a du mal à faire correspondre les lettres et les sons, tandis qu'en CE1, un élève sur trois lit trop lentement, soit 30 mots par minute seulement au lieu de 50. Concernant les mathématiques, en CE1, un élève sur deux rencontre des difficultés à faire du calcul mental. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.