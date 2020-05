Ecole : comment les enfants vivent-ils les nouvelles règles sanitaires ?

Si les élèves à partir de la 4ème seront fixés sur la date de leur rentrée ce jeudi, les plus jeunes, eux, ont retrouvé le chemin de l'école depuis deux semaines. A Colombes (Hauts-de-Seine), la récréation est assez différente de celle d'avant le confinement. Découvrez le témoignage des enfants face aux nouvelles règles sanitaires imposées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.