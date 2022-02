Ecole : rentrée des classes et pas de masque à l’extérieur

Ce lundi matin, le retour à l'école est un peu moins dur que prévu. Le protocole sanitaire est allégé. Le masque n'est plus obligatoire dans les cours de récréation dans les écoles élémentaires. Et les parents sont ravis : "ça fait du bien pour les enfants comme pour nous d'ailleurs". Soulagement des parents mais aussi des enfants qui peuvent de nouveau s'amuser sans masque à la récréation. "On va mieux jouer et mieux respirer de l'air" ; "on va pouvoir un peu plus courir", confient quelques-uns d'entre eux. A l'intérieur, le masque reste pour le moment obligatoire. Les attestations sur l'honneur d'autotests négatifs sont supprimées et c'est une excellente nouvelle pour Caroline Bonvallet, directrice de l'école privée Saint-Joseph. "On va pouvoir se recentrer sur la pédagogie et sur notre vrai travail de pédagogues, de professionnels auprès des enfants", dit-elle. Tous espèrent désormais que le protocole sanitaire continue de s'alléger le plus vite possible. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby