Ecole, train, route... quelles conséquences en cas de coupure ?

Pas d’électricité, pas d’école. Elles ne font pas partie des sites épargnés par les coupures. Elles pourront donc être privées de courant entre 8h et 13h en journée et devront fermer le matin. Les parents ne le sauront que la veille au soir. Prudence sur le trajet, en cas de coupure d’électricité, les feux de signalisation seront eux aussi à l’arrêt. Pour ceux qui préfèrent le train, attention ! Si le courant est coupé, les passages à niveau cesseront de fonctionner. Pour éviter des blocages en pleine voie, certains trains pourraient donc être annulés. Mais comment être prévenu si ces coupures se produisent ? Elles seront annoncées trois jours à l'avance. La liste précise des quartiers touchés, elle, ne sera publiée que la veille à 17 heures sur l’application Ecowatt et son site internet. Loin d’être évident pour tout le monde. Mais encore faut-il qu’il puisse le faire ? Les coupures de courant pourront entraîner des perturbations sur le réseau téléphonique. Le numéro d’urgence 112 continuera quant à lui de fonctionner. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Tocny, E. Payro