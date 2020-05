Ecoles, collèges, lycées : ce qui ouvre, ce qui reste fermé

Qu'ils soient en zone verte ou en zone orange, les terminales de BAC Pro et de CAP pourront reprendre les cours la semaine prochaine. Ils étaient prioritaires, vu qu'ils doivent récupérer des certifications à l'issue de leur formation. La rentrée des autres lycéens, pour leur part, dépendra de leur établissement. Le protocole sanitaire ne doit en aucun cas y être allégé. De ce fait, le cas des maternelles et des primaires est encore un casse-tête.