Écoles, commerces, déplacements : voici comment se profile le reconfinement

Si le reconfinement aboutit, le gouvernement laisserait cette fois-ci les écoles maternelles, primaires, les collèges et les lycées ouvrir. Cela permettrait notamment aux parents de continuer à travailler au lieu de garder leurs enfants comme au premier confinement. Quant aux universités, on ne sait pas encore si elles pourront rester ouvertes. Néanmoins, c'est vraisemblablement un enseignement à distance qui va être privilégié. Pour les commerces, on ne connaît pas encore grand-chose jusqu'ici. On sait juste pour l'instant que ce qui se profile, c'est la fermeture des commerces non-essentiels. Normalement, les commerces alimentaires et les commerces de gros devraient rester ouverts, les blanchisseries et les services publics aussi. Pour les déplacements, ça devrait être la même chose qu'au premier confinement. On reste chez soi, on peut sortir une heure par jour, dans un rayon maximum d'un kilomètre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.