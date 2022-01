Ecoles fermées : casse-tête pour les familles

Pas une minute à perdre pour Anne. Elle dépose son fils chez sa nourrice avant de partir au travail. Avec la grève des enseignants, les demandes de garde de Stéphanie Deshayes ont augmenté. Habituellement, elle s'occupe de trois à quatre enfants. Ce jeudi, elle en gardera cinq. Sa fille en terminale n'a pas cours non plus. Elle en profite pour aider sa mère. Les révisions seront pour cet après-midi. Journée perturbée également pour Sokhna Sall. Cette mère de famille est en télétravail et ses enfants n'ont pas école. "C'est la galère parce qu'il faut s'adapter en fonction des imprévus et des absences", a-t-elle lancé. Les enfants, eux, sont heureux même si leur emploi du temps est un peu perturbé. "On va faire des activités différentes pour s'amuser et laisser maman travailler en paix", confie l'une d'entre eux. Ce jeudi matin, leur maman a commencé le travail plus tôt pour s'adapter plus facilement. Jongler entre les enfants et le travail, l'après-midi s'annonce déjà bien chargé. TF1 | Reportage H. Thorel, X. Thoby