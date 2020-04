Ecoles fermées : les copains manquent aux enfants

Ce mercredi, le ministre de l'Education nationale a précisé que "le retour à l'école ne serait pas obligatoire". Ironie du sort, tous les jeunes espèrent que leurs parents le leur permettront. En effet, les lectures, les devoirs ainsi que les jeux vidéo ne compensent pas le manque d'aller au collège et de se retrouver entre amis. Pour rompre l'isolement, le téléphone ainsi que les voisins permettent d'avoir une conversation amicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.