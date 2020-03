Écoles fermées : les parents s'interrogent sur l'organisation à adopter

Jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à partir de ce lundi. Environ douze millions et demi d'enfants et deux millions d'étudiants resteront à la maison. Les parents, eux, n'ont que trois jours pour trouver une solution de garde. "Il est probable que le premier rendez-vous sera les vacances de Pâques", a affirmé le Premier ministre, Edouard Philippe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.