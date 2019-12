Écoles fermées, profs absents, pas de cantine... les parents s'adaptent à la grève à Lille

Outre les transports, l'Éducation nationale est également concernée par la troisième journée nationale de mobilisation qui a lieu ce 17 décembre 2019. Les secteurs primaire et secondaire regroupent environ 50% de grévistes selon le ministère. À Lille, dans le Nord, nombreux étaient les élèves dont les professeurs se sont désistés dans la matinée. En outre, il n'y a pas eu de cantine à midi. Une situation compliquée pour les parents qui ont dû s'organiser pour s'occuper de leurs enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.