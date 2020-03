Écoles fermées : qu'en pensent les lycéens ?

A compter de lundi, plus aucune école ne sera ouverte dans l'Hexagone. Une mesure qui va chambouler la vie des lycéens, notamment ceux qui vont passer leur baccalauréat cette année. Au lycée Thérèse Planiol, la nouvelle ravit et inquiète à la fois les élèves de terminale. Par ailleurs, les professeurs utiliseront une plateforme numérique pour faire des cours à distance.