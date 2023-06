Violences urbaines : écoles, impôts, bus... des cibles symboliques attaquées

C'était l'un des principaux employeurs de ce quartier de Roubaix. Un centre de traitement de chèques, ce vendredi matin, est réduit en cendres, pris pour cible par les émeutiers la nuit dernière. Au lieu de reprendre leur poste, les employés sauvent ce qui n'a pas été brûlé. À deux rues de là, la devanture du théâtre municipal a également été saccagée. Partout, dans le pays, les services publics sont devenus des cibles. À Vandœuvre, près de Nancy, des émeutiers ont pris d'assaut le service des impôts. En pleine nuit, d'autres ont forcé l'entrée d'une école primaire à Villeurbanne. À Villefontaine, les pompiers ont passé la nuit à éteindre les feux de poubelles et de voitures. Seize véhicules ont été incendiés à un dépôt de bus à Aubervilliers. Tous ces quartiers du nord de Paris ont été visés par des feux de mortiers et d'artifice. La piscine olympique en construction juste à côté, était censée servir comme lieu d'entraînement pour les athlètes des prochains JO. À Nanterre, épicentre des violences, le centre des impôts était l'une des cibles des casseurs. Là encore, un symbole de l'administration, et donc, de l’État. TF1 | Reportage J. De Francqueville, M. Ragazzi, Z. Ajili