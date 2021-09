Écoles "laboratoire" à Marseille : la proposition choc de Macron fait réagir

Dans l'annonce d'Emmanuel Macron concernant une expérimentation sur les écoles de Marseille, les directeurs pourraient choisir les enseignants de leur établissement. Une révolution qui fait bondir les syndicats. Les directeurs qui vont recruter, c'est une nouveauté que souhaite le président de la République. L'objectif est de former une équipe pédagogique soudée autour d'un projet commun. Les parents d'élèves y voient une expérimentation intéressante, plus adaptée aux besoins des enfants. Un avis partagé par les syndicats des parents d'élèves qui souhaiteraient même être associés au recrutement. "Travailler avec des enseignants motivés, c'est permettre de faire des équipes cohérentes", précise Hubert Salaün, porte-parole du syndicat de parents d'élèves PEEP. Ce projet pilote lancé dès la rentrée 2022 à Marseille pourrait ensuite s'étendre dans le reste du pays. Mais du côté des enseignants, on craint que cela ne vienne créer une fracture. Dans le système actuel, les enseignants émettent des vœux d'affectation après avoir passé leur concours. Avec cette nouvelle méthode, ils devront candidater directement dans les établissements.