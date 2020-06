Écoles : que font les élèves et qu’apprennent-ils en attendant les vacances ?

À l'école Saint-Félix de Nantes, à quelques jours des vacances, le travail se poursuit dans une ambiance studieuse. L'occasion pour les élèves de reprendre le rythme et de finir l'année sur une note positive. Dans cet établissement, les enfants sont en classe quatre fois par semaine avec des journées complètes. Un programme bien rempli, mais bien suivi par la vingtaine d'écoliers.