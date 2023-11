Écoles, trains... le Pas-de-Calais au ralenti

Journée de classe écourtée pour une école de Vieil-Moutier, c'est un ordre de la préfecture. Près de 70 communes doivent fermer leurs établissements scolaires, branle-bas de combat pour les parents. Le Pas-de-Calais vit ce mardi matin au ralenti. Le moindre déplacement s'avère compliqué. Certaines gares sont inondées et bloquent toute une partie des réseaux des TER. Toute la nuit, des habitants de Wizernes ont tenté d'éradiquer la montée brutale des eaux. En début de soirée ce lundi, des milliers d'habitants ont reçu la même alerte sur leurs téléphones portables. Après une nuit sans sommeil, ou presque, certains, comme Josette, trouvent le dispositif insuffisant. Parpaing et sacs de sable n'auront pas suffi. Plus de 50 cm d'eau ont envahi le rez-de-chaussée de sa maison. Son filleul se sent impuissant. Ce matin, la décrue du fleuve côtier L'Aa s'est amorcée. Les sinistrés s'efforcent d'évacuer l'eau accumulée. Mais inutile de nettoyer, alors que de nouvelles averses menacent le département. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Maillard, M. Derre