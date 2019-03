Écologie : les enfants prennent le flambeau de la protection de l'environnement

Les lycéens ont organisé ce 29 mars 2019 une marche pour le climat un peu partout dans le pays. Une conscience écologique qui touche de plus en plus d'enfants. Dans les familles, ils n'hésitent pas à corriger leurs parents. D'ailleurs, un groupe d'élèves du collège de l'Isère a décidé de se mobiliser. Avec leur professeur de SVT, ils réfléchissent à des actions concrètes pour l'environnement et ils ne manquent pas d'idées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.