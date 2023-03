Économies d’eau : les entreprises s’y mettent

Dans son camping, Claude Le Gloanic ne plaisante pas avec la consommation d'eau. Il veut être le champion en la matière. Pour arriver à ce résultat, il a installé des réducteurs de pression sur ses conduits. Pour réduire encore sa consommation, il se fait accompagner par un technicien de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Morbihan. À cinq kilomètres de là, Anita Boyère tient une blanchisserie. Elle est accompagnée par le même dispositif. On lui conseille d'installer un tunnel de lavage. La machine vaut 700 000 euros, mais impossible pour Anita de payer cette somme sans bénéficier de subventions. Comme elle, 70 patrons du tourisme et de l'industrie du Morbihan ont bénéficié des mêmes conseils l'an dernier. "Le pourcentage de l'eau économisée par les entreprises qui se sont inscrites dans le programme Ecod'o, est de l'ordre de 15% des volumes traités", rapporte Philippe Rouault, le président de la CCI du Morbihan, soit plus de 500 000 mètres cubes d'eau préservés. Désormais, le dispositif s'étend à toute la région Bretagne. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Guerche, M. Pirchker