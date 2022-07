Economies d’énergie : ces communes qui éteignent la lumière

Lors de son interview du 14 juillet, le président Emmanuel Macron a évoqué la responsabilité collective des Français pour économiser l'énergie. Dans le Nord, certaines communes font déjà preuve d'initiative. Les habitants de Faches-Thumesnil vont percevoir un changement dans les semaines qui viennent. A partir de minuit, les rues vont se retrouver plongées dans le noir. Plus d'éclairages publics. Une décision majoritairement bien accueillie : "Plus on fait des économies, mieux c'est", "il est normal que chacun essaie de faire un effort". Grâce à cette mesure, le maire de la commune compte économiser 42% d'énergie. A la rentrée, il compte en plus centraliser le chauffage et remplacer l'éclairage des bâtiments par des ampoules LED. "On paie à peu près 150 000 euros à l'année d'éclairage public, et le fait de couper nous fait gagner un petit peu moins de 200 euros par nuit. On n'a pas envie d'augmenter les impôts", précise Patrick Proisy, maire de la ville. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman