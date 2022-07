Économies d'énergie : ces petits gestes qui comptent

Vous avez tout bon ! Nos maisons sont remplies d'appareils qui consomment même lorsqu'on ne les utilise pas. Les débrancher, c'est économiser jusqu'à 10% d'énergie. Pour cela, pensez aux multiprises à interrupteur. Vous laissez votre box Internet allumé même en votre absence ? A l'année, elle consomme autant qu'un frigo. Quant à la climatisation, attendez les 30 degrés plutôt que 27 pour l'allumer. Vous diviserez sa consommation par trois. Ces petits gestes cumulés, c'est même le gouvernement qui vous incite à les faire. Cette partie de la solution a un double problème : une crise énergétique et une baisse de pouvoir d'achat. Pour les plus appliqués, il leur sera possible de faire jusqu'à 15% d'économie sur la facture. Une première avancée, mais il faudra bien plus. Car 70% de la consommation d'énergie du pays est due à l'activité économique avec en tête l'industrie et les transports. TF1 | Reportage L. Poupon, M. Stiti