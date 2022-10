Économies : les bonnes trouvailles de la Foire d'Automne

Ce sont 15 000 mètres carrés dédiés à la maison et la vie quotidienne. Là, on trouve de tout. C'est l'occasion de partir à la recherche d'astuces pour faire baisser sa consommation énergétique. Voici un étonnant appareil qui promet 30% d'économie de chauffage. Un ventilateur intelligent mélange l'air chaud situé en haut de la pièce à l'air plus frais qui stagne au plancher. C'est une invention qui a séduit le jury du Concours Lépine l'an passé. Il est déjà utilisé par près de 2 000 clients. "Ça permet d'économiser de l'argent", rapporte un client. Cela a un coût, près de 950 euros qui sont vite amortis, nous promet l'inventeur. Moins onéreux, un thermostat à 150 euros connecté à votre boîtier internet, il s'installe sur la plupart des chaudières récentes et permet de diminuer les factures de chauffage À la fois économique et écologique, voici une douchette innovante pour économiser l'eau. En outre, elle est équipée d'un filtre qui bloque le calcaire. Il n'y a rien de tel que de couvrir ses casseroles pour cuire plus vite, mais attention aux débordements. TF1 | Reportage J.P. Féret, C. Nieulac, J. Bervillé