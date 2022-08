Économiser en achetant un matelas seconde main

Olivier dort sur un matelas reconditionné. Depuis deux ans, il ne voit aucune différence avec un neuf. Comment ces matelas retrouvent-ils une seconde jeunesse ? Tout commence dans les hôtels. Pour des questions de confort, la literie est régulièrement changée. Pour ne plus jeter les matelas à la poubelle, la chaîne hôtelière les confie à l'entreprise "Ecomatelas". L'opération ne lui coûte rien. Au total, l'hôtel a renouvelé 150 matelas cette année. Tout se passe dans cette usine. La première étape de la remise à neuf est de retirer l'ancienne housse pour en extraire la mousse qui va être retaillée. Un peu comme un fruit, on enlève les parties abîmées pour ne garder que le meilleur. Il ne reste plus qu'à assembler les morceaux. Niveau propreté, la machine élimine toutes les bactéries en profondeur. La dernière étape consiste à mettre en place une nouvelle housse. Les matelas reconditionnés sont ensuite vendus sur Internet ou dans une boutique près de Montpellier, deux à trois fois moins chers que des modèles neufs. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Berra