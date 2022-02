Écotaxe, le retour des portiques en Alsace ?

Quinze mille camions par jour, originaires de toute l'Europe, et dont certains ne font que traverser l'Alsace. Une partie de ce trafic de transit nous vient d'Allemagne. Là-bas, la taxe camion est en vigueur depuis bientôt 20 ans. Plutôt que d'emprunter l'autoroute allemande payante, les GPS économes dirigent les routiers vers l'Alsace où c'est gratuit tout du long. Depuis le vote de l'Assemblée nationale, la collectivité européenne d'Alsace peut instaurer un paysage camion sur ses autoroutes. C'est le retour de l'écotaxe et de ses fameux portiques. Jamais démontés en Alsace, ils sont prêts à reprendre du service. Chez les transporteurs routiers, on a toujours été contre cet impôt supplémentaire. Les locaux ont peur d'être en quelques sortes "les dindons de la taxe". Que la loi permette à l'Alsace de lever ses propres impôts, en Lorraine ça passe mal. Les départements voisins craignent un report du trafic sur leurs propres réseaux. En Alsace, rien ne sera opérationnel avant 2025, pendant deux ou trois ans encore. Les plaques espagnoles, lituaniennes ou slovaques, continueront à transiter par la région. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, V. Dietsch