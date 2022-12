Ecowatt, l'alerte orange évitée pour lundi

Nous sommes passés très près d'une alerte orange lundi, pourquoi ? Les températures seront particulièrement basses, jusqu'à moins neuf degrés le matin dans l'Est du pays, après un week-end déjà très froid. "Samedi, dimanche, et lundi, trois jours consécutifs avec des températures négatives et où on va avoir besoin de chauffage", explique Louis Bodin, météorologue. Lundi, à la différence de samedi et dimanche, il faudra beaucoup d'électricité pour alimenter les entreprises et chauffer les bâtiments publics. Mais l'alerte orange, concrètement, qu'est-ce que cela aura changée pour vous ? Contrairement à l'alerte rouge, l'alerte orange ne signifie en aucun cas un risque de coupure. Sur la base du volontariat, il est simplement demandé aux Français de faire des efforts sur leur consommation. Selon EDF, elle a baissé de 10% au mois de novembre et l'application Ecowatt a déjà été téléchargée plus de 700 000 fois. Chacun a ses petits gestes. Chaque geste compte, mais pour être plus efficace pensez à moins utiliser votre four, c'est lui qui consomme le plus d'énergie devant les plaques de cuisson et le sèche-linge. TF1 | Reportage P. Ninine, E. Vinzent